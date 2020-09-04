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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تدين إساءة مجلة «شارلى إيبدو» للنبى محمد

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:03 ص
روحاني
روحاني
وكالات
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، عن إدانته بشدة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الصور المسيئة للنبي محمد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أضاف المتحدث باسم الوزارة أن "أي إهانة أو ازدراء لنبي الإسلام الكريم وغيره من الأنبياء السماويين أمر غير مقبول على الإطلاق".

وصرح: "العمل المهين للمجلة الفرنسية الذي تكرر بذريعة حرية التعبير، جرح مشاعر الموحدين بالعالم، وشكل استفزازا وإهانة للقيم والمعتقدات الإسلامية لأكثر من مليار مسلم في العالم".

وأكد خطيب زاده في الختام أنه وخلافا لما قامت به هذه المجلة من عمل مسيء، فإن حرية التعبير قيمة عالية يجب استخدامها بشكل بناء من أجل التعايش السلمي بين البشر وزيادة التفاهم بين الأديان.

وأعادت صحيفة "شارلي إيبدو" نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانت قد نشرت قبل خمس سنوات وأدت إلى رفض واستنكار من قبل المسلمين في دول العالم.

يأتي ذلك بالتزامن مع محاكمة متهمين بالتورط في الهجوم على مقر الجريدة في العام ألفين وخمسة عشر.

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