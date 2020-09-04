الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة٬ أمسية موسيقية فنية٬ تحييها فرقة عبدالحليم نويره للموسيقي العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر.يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أعمال الموسيقي العربية الخالدة التى أبدعها كبار الملحنين من بينها: أهو ده اللي صار - شد حزام - خفيف الروح - طلعت يا محلا نورها لـ سيد درويش، الصهبجية لـ سيد مكاوي، شوفت حبيبي - موسيقي لونجا رياض - آه من العيون - أروح لمين لرياض السنباطي، تمر حنة - بيت العز - أنا قلبي إليك ميال لـ محمد الموجي٬ مضناك - حمال الآسية لـ محمد عبدالوهاب، غريب يا زمان لمحمد سلطان.إلى جانب بانوراما موسيقية لأعمال رياض السنباطي٬ من إعداد المايسترو صلاح غباشي٬ وأداء إسلام أحمد، وسمية وجدي، ومحمود عبدالحميد، ونهاد فتحي، وعصام محمود ورحاب مطاوع.وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.