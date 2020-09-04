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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدعو إيران لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكارى

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:08 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية لعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري بعد مشاركته في الاحتجاجات عام 2018.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترامب: "سمعت أن إيران تعتزم إعدام نجم المصارعة العظيم والشهير نويد أفكاري البالغ 27 سنة من العمر، الذي كانت فعلته الوحيدة التظاهر ضد الحكومة في الشوارع".

وأضاف أن، المشاركين في المظاهرات في إيران "كانوا يحتجون على الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد والتضخم".

وتابع: "أقول لقادة إيران إنني سأكون ممتنا جدا إن حافظتم على حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرًا لكم!".

يذكر أن، السلطات الإيرانية أصدرت عدة أحكام قضائية ضد نويد أفكاري، بينها حكمان بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركته في "فعاليات اجتماعية غير مرخص لها والإساءة إلى المرشد الإيراني الأعلى والتأمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".

كما حكم بالسجن 54 و27 عاما على شقيقي نويد، وحيد وحبيب أفكاري لمشاركتهما في مظاهرات الاحتجاج في عام 2018.

ونددت منظمات حقوق الإنسان بالأحكام الصادر بحق أفكاري وشقيقيه.

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