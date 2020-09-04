السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

في إطار تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة٬ التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في الخامسة مساء اليوم الجمعة، السيرك القومي.يقدم السيرك مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية لأطفال منطقة السيدة نفيسة وزينهم، ويتضمن البرنامج أكثر من 13 فقرة فنية من أروع وأخطر فقرات فنون السيرك، منها: «التنشين بالخناجر، البلانسات، البسكليت، الديابلو، التوازن على الكرة، الساحر، المهرج، الدودة الشقية، التوازن على السلك، التوازن على السلم، المطبخ الصيني، استعراض الحيوانات الأليفة».يقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.