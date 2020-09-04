الأرصاد: طقس اليوم حار.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس حار رطب صباحا على القاهرة والوجه البحري مصحوب بشبورة مائية، وارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحا، فيما تشهد جنوب سيناء طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.أما عن حالة الطقس ليلا، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتكون الظواهر الجوية أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (20% تقريبا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25الى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 36 24الإسكندرية 31 24وادي النطرون 32 24طنطا 34 24شبين الكوم 34 24دمنهور 31 24بلطيم 31 24مطروح 29 24السلوم 32 23سيوة 36 20بورسعيد 30 25دمياط 30 25الزقازيق 34 24المنصورة 36 24الاسماعيلية 37 24السويس 36 23العريش 32 23رفح 32 23رأس سدر 36 25نخل 37 23نويبع 38 31طابا 36 26كاترين 35 18الطور 36 26شرم الشيخ 41 29الغردقة 40 29مرسى علم 38 28الفيوم 37 25بنى سويف 37 24المنيا 38 24أسيوط 39 23سوهاج 40 25قنا 41 27الأقصر 42 27أسوان 44 29أدفو 43 28أبوسمبل 43 28الوادى الجديد 40 25الشلاتين 38 26أبورماد 37 26حلايب 37 28رأس حدربة 35 28