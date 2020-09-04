وزارة الداخلية السودانية: 96 وفاة و46 مصابا جراء السيول

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 96 وفاة، و46 مصابًا.وأوضحت وزارة الداخلية - حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني - أن 24 ألفا و105 منازل، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 39 ألفا و916 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 160 مرفقا، و354 متجرا ومخزنا، ونفوق 5479 رأس ماشية.وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايات الخرطوم، ونهر النيل (شمال العاصمة)، والقضارف (شرق السودان).