رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تسجل 2119 إصابة بكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 2119 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت الوزارة في بيان بارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الأربعاء وحتى 22:00 بواقع 2119 لتصل إلى نحو 124455.

وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليًا 29816، بينها 417 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 117 مريضًا مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية.

كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 9 حالات ليصل عدد ضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 985 شخصًا.

ورفعت السلطات الإسرائيلية في مايو الماضي القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض المعدلات اليومية للإصابات الجديدة إلى أقل من 30 يوميَا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعات حادة للحالات اليومية، ما دفع الحكومة إلى دراسة إعادة الإجراءات الوقائية.

موضوعات متعلقة

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

الزمالك يضرب بيراميدز بالثاني في الدقيقة 82

جريمة «الفيرمونت».. ترحيل ابنة نهى العمروسى لـ«سجن القناطر» خلال أيام

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

الأهلى يكشف تفاصيل مشاركة ناشئات اليد فى الموسم القادم

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

«لوكيشن».. شاب يؤسس أول مشروع للتصوير وسط الطبيعة بأسوان (صور)

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»