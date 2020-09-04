إسرائيل تسجل 2119 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 2119 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت الوزارة في بيان بارتفاع حصيلة الإصابات من منتصف ليل الأربعاء وحتى 22:00 بواقع 2119 لتصل إلى نحو 124455.وأوضحت الوزارة أن عدد الإصابات النشطة يبلغ حاليًا 29816، بينها 417 حالة تعتبر حرجة، مضيفة أن هناك 117 مريضًا مربوطين بأجهزة التنفس الاصطناعية.كما ذكرت الإحصائية الجديدة أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا ازدادت بواقع 9 حالات ليصل عدد ضحايا الجائحة في إسرائيل إلى 985 شخصًا.ورفعت السلطات الإسرائيلية في مايو الماضي القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا بعد انخفاض المعدلات اليومية للإصابات الجديدة إلى أقل من 30 يوميَا، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت ارتفاعات حادة للحالات اليومية، ما دفع الحكومة إلى دراسة إعادة الإجراءات الوقائية.