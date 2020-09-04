حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 4 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.عاطفيًا: يضع الشريك ثقته بك ويخبرك بأموره الخاصة ما يقرّبك منه كثيرًا ويزداد أحدكما تعلقًا بالآخر.صحيًا: اضطراب في التنفس سببه خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.