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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاحتلال الإسرائيلى يفرض الإغلاق على 30 بلدة «حمراء» ابتداء من الإثنين

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 02:07 ص
الاحتلال
الاحتلال
وكالات
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قرر المجلس الوزاري للاحتلال الإسرائيلي المصغر بشئون كورونا، فرض إغلاق تام اعتبارا من يوم الاثنين القادم على نحو 30 بلدة صنفت بالـ"حمراء" بسبب ارتفاع أعداد مصابي كورونا فيها.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يأتي ذلك بالتزامن مع تسجيل أعلى معدل إصابات منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في إسرائيل في مارس الماضي، إذ أظهرت الحصيلة الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الخميس حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية المسجلة الأربعاء وبلغت 3150 حالة.

وأضاف المجلس أن، القيود على البلدات "الحمراء هي إغلاق المؤسسات التعليمية، وإغلاق المصالح التجارية باستثناء الأساسيات، وإغلاق ليلي وقيود على حركة المواطنين، بالإضافة إلى حد الحركة لمسافة 500 متر من مكان السكن في المناطق التي تشهد تفشي واسع للوباء.

قائمة البلدات العربية الحمراء حتى صباح اليوم هي: كفرقاسم، اللقية، عين ماهل، جلجولية، الطيرة، دالية الكرمل، بقعاثا، كسرى سميع، الفريديس، عسفيا، بيت جن، أم الفحم، جت، عرعرة، قلنسوة، كعبية طباش حجاجرة، أبو سنان، كفركنا، زيمر، الطيبة، عبلين، كفربرا، الناصرة.

كما أصدر مكتب رئيس الوزراء ووزارة الصحة بيانا مشتركًا قالوا فيه: "نظرا لارتفاع نسبة الإصابات وفي سبيل كبح انتشار الفيروس، صادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الكورونا على الإجراءات التالية:

- تدخل التقييدات التي أوصى بها المسؤول عن شؤون الكورونا للبلدات الحمراء حيز التنفيذ، وسيتم تشكيل تفاصيل التقييدات وقائمة البلدات الحمراء النهائية حتى يوم الأحد 6 سبتمبر 2020.

- إدخال التقييدات حيز التنفيذ حتى موعد أقصاه يوم الإثنين، 7 سبتمبر 2020 حيث تكتمل التجهيزات المطلوبة والقرارات الإدارية والقضائية.

- يعمل وزير الصحة والمسؤول عن شؤون الكورونا بمساعدة وزارة الأمن، الأمن الداخلي، مجلس الأمن القومي، وزارة الداخلية وكافة جهات الوزارة المطلوبة على خطة كبح قطرية شديدة (تقييدات قطرية شاملة) يمكن تنفيذها وقت الضرورة.

- إضافة التقييدات، تم الاتفاق خلال الجلسة على قائمة البلدات في الدولة بناء على تصنيفها كحمراء، برتقالية، صفراء وخضراء حسب خطة الرمزور التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 6 سبتمبر 2020.

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