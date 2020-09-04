اليوم.. جمعة وفودة والعبد يفتتحون 7 مساجد بجنوب سيناء

وصل كل من الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، واللواء شكري الجندي وكيل اللجنة إلى محافظة جنوب سيناء لافتتاح سبعة مساجد بالمحافظة اليوم الجمعة ٤ ٩ ٢٠٢٠م.ويحضر الافتتاحات اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بعمارة المساجد وخطة الأوقاف لافتتاح ٣١٤ مسجدا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.