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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبى: نحتفظ بحق فرض العقوبات بشأن قضية نافالنة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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دعا الاتحاد الأوروبي إلى "تحرك دولي" بشأن قضية المدون والناشط الروسي أليكسي نافالني، مشيرا إلى أنه "يحتفظ بحق فرض العقوبات على الجهات المتورطة فيها".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان للمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد، جوزيب بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحرك دولي مشترك، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الخطوات المناسبة، بما فيها فرض العقوبات".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعلنت الأربعاء أن الخبراء العسكريين الألمان توصلوا إلى الاستنتاج بأن أليكسي نافالني الموجود في مستشفى في برلين منذ 22 أغسطس الماضي، تعرض للتسميم بمادة كيميائية مؤثرة على الأعصاب من نوع "نوفيتشوك".

ودعت موسكو ألمانيا إلى تقديم المعلومات حول حالة نافالني، مشيرة إلى أن الأطباء الروس الذين فحصوه قبل نقله إلى ألمانيا لم يعثروا على أي سم في عينات دمه.

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