فيليه السمك على الطريقة الأسيوية
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:40 ص
إسلام جمالطباعة
اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل « السمك الفيلية» على الطريقة الأسيوية، بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.
250 جرام سمك فيليه
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
زنجبيل مفروم
بصل أخضر مفروم
فلفل أحمر حار مفروم
كرنب أبيض مفروم
سمسم
ملح - فلفل أسود
مكونات الأرز:
1- كوب أرز بسمتي
2- كوب ونصف ماء
3- فص ثوم
4- قشرة ليمون
5- زبدة
6- رشة ملح
طريقة التحضير:
1- توضع طاسة على النار يقلى الأرز بالزبدة قليلًا، ثم يغمر بالماء ويضاف الملح والثوم وقشر الليمون يغطى ويترك على نار هادئة لينضج حوالي ستة دقائق.
2- في مقلاة على النار يوضع زيت الزيتون ويحمى قليلًا، ثم تقلى فيليه السمك بعد تتبيلها بالفلفل والملح على الجهتين مدة 4 دقائق لكل جهة.
3- بعد الانتهاء من قلي السمك يوضع بصحن، ثم تقلى المقادير «البصل، الثوم، الكزبرة، الفلفل الحار، الكونب، والزنجبيل، ثم يضاف السمسم والبصل الأخضر وصلصة الصويا، يضاف بعدها الماء وتترك.
250 جرام سمك فيليه
زيت زيتون
بصل مفروم
ثوم مفروم
كزبرة خضراء
زنجبيل مفروم
بصل أخضر مفروم
فلفل أحمر حار مفروم
كرنب أبيض مفروم
سمسم
ملح - فلفل أسود
مكونات الأرز:
1- كوب أرز بسمتي
2- كوب ونصف ماء
3- فص ثوم
4- قشرة ليمون
5- زبدة
6- رشة ملح
طريقة التحضير:
1- توضع طاسة على النار يقلى الأرز بالزبدة قليلًا، ثم يغمر بالماء ويضاف الملح والثوم وقشر الليمون يغطى ويترك على نار هادئة لينضج حوالي ستة دقائق.
2- في مقلاة على النار يوضع زيت الزيتون ويحمى قليلًا، ثم تقلى فيليه السمك بعد تتبيلها بالفلفل والملح على الجهتين مدة 4 دقائق لكل جهة.
3- بعد الانتهاء من قلي السمك يوضع بصحن، ثم تقلى المقادير «البصل، الثوم، الكزبرة، الفلفل الحار، الكونب، والزنجبيل، ثم يضاف السمسم والبصل الأخضر وصلصة الصويا، يضاف بعدها الماء وتترك.