فيليه السمك على الطريقة الأسيوية

مكونات الأرز:



اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة، وفي السطور التالية نقدم طريقة عمل « السمك الفيلية» على الطريقة الأسيوية، بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.250 جرام سمك فيليهزيت زيتونبصل مفرومثوم مفرومكزبرة خضراءزنجبيل مفرومبصل أخضر مفرومفلفل أحمر حار مفرومكرنب أبيض مفرومسمسمملح - فلفل أسود1- كوب أرز بسمتي2- كوب ونصف ماء3- فص ثوم4- قشرة ليمون5- زبدة6- رشة ملحطريقة التحضير:1- توضع طاسة على النار يقلى الأرز بالزبدة قليلًا، ثم يغمر بالماء ويضاف الملح والثوم وقشر الليمون يغطى ويترك على نار هادئة لينضج حوالي ستة دقائق.2- في مقلاة على النار يوضع زيت الزيتون ويحمى قليلًا، ثم تقلى فيليه السمك بعد تتبيلها بالفلفل والملح على الجهتين مدة 4 دقائق لكل جهة.3- بعد الانتهاء من قلي السمك يوضع بصحن، ثم تقلى المقادير «البصل، الثوم، الكزبرة، الفلفل الحار، الكونب، والزنجبيل، ثم يضاف السمسم والبصل الأخضر وصلصة الصويا، يضاف بعدها الماء وتترك.