«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

كيف يحدث انسداد شرايين القلب؟

أعراض انسداد شرايين القلب

أسباب انسداد شرايين القلب:

في الآونة الأخيرة، ازداد انتشار أمراض القلب بصورة مقلقة خصوصًا عند فئة الشباب، حتى أصبحت تتصدّر أسباب الوفيات في العالم، وفي بعض الأحيان قد تصاب هذه الشرايين بتضيق نتيجةً لتراكم الترسبات على جدرانها، ما يسبب قلة تدفق الدم ونقص الأكسجين الواصل إلى عضلة القلب، وقد يؤدي انسدادها بشكل كامل إلى الإصابة بنوبة قلبية أو حتى الموت.وفي هذا التقرير نرصد كل ما يتعلق بمرض "انسداد الشرايين"، وفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبي.يحدث انسداد الشرايين نتيجة لتراكم ما يسمى باللويحات وهي عبارة عن ترسبات مكونة من عدة مواد مختلفة مثل الدهون، الكوليسترول، الكالسيوم، الفيبرين وبعض النفايات الخلوية التي تتراكم على جدران الشرايين الداخلية فتؤدي إلى تضيقها.ونتيجةً لنمو هذه اللويحات، قد تحدث بعض التكلسات داخل الشريان، قد تصاب بطانة الجدار الداخلية بالتلف؛ فتفقد قدرتها على التمدد وتصبح صلبة، ما يؤدي إلى حدوث ما يسمى بتصلب الشرايين.قد لا تظهر أية أعراض على المصاب إذا كان الانسداد جزئيًا، ولكن في حال حدوث انسداد لأكثر من 70 بالمائة من الشريان، فقد يؤدي ذلك إلى عدة أعراض، منها:- الام في الصدر وخصوصًا عند القيام بمجهود حركي أو أي انفعال.- عدم انتظام ضربات القلب.- ضيق التنفس.- كثرة التعرق.- شعور بالدوخة والضعف.- الغثيان.هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين، منها:- ارتفاع معدل الكوليسترول الضار، بالإضافة الى ضغط الدم.- مرض السكري، السمنة.- التوتر العصبي والضغط النفسي.- قلة النشاط الحركي والرياضة.