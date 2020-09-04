رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«انسداد الشرايين».. الأعراض والأسباب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 06:43 ص
انسداد الشرايين
انسداد الشرايين
إسلام جمال
طباعة
في الآونة الأخيرة، ازداد انتشار أمراض القلب بصورة مقلقة خصوصًا عند فئة الشباب، حتى أصبحت تتصدّر أسباب الوفيات في العالم، وفي بعض الأحيان قد تصاب هذه الشرايين بتضيق نتيجةً لتراكم الترسبات على جدرانها، ما يسبب قلة تدفق الدم ونقص الأكسجين الواصل إلى عضلة القلب، وقد يؤدي انسدادها بشكل كامل إلى الإصابة بنوبة قلبية أو حتى الموت.

وفي هذا التقرير نرصد كل ما يتعلق بمرض "انسداد الشرايين"، وفقًا لما ذكره موقع "emedicinehealth" الطبي.

كيف يحدث انسداد شرايين القلب؟
يحدث انسداد الشرايين نتيجة لتراكم ما يسمى باللويحات وهي عبارة عن ترسبات مكونة من عدة مواد مختلفة مثل الدهون، الكوليسترول، الكالسيوم، الفيبرين وبعض النفايات الخلوية التي تتراكم على جدران الشرايين الداخلية فتؤدي إلى تضيقها.

ونتيجةً لنمو هذه اللويحات، قد تحدث بعض التكلسات داخل الشريان، قد تصاب بطانة الجدار الداخلية بالتلف؛ فتفقد قدرتها على التمدد وتصبح صلبة، ما يؤدي إلى حدوث ما يسمى بتصلب الشرايين.

أعراض انسداد شرايين القلب
قد لا تظهر أية أعراض على المصاب إذا كان الانسداد جزئيًا، ولكن في حال حدوث انسداد لأكثر من 70 بالمائة من الشريان، فقد يؤدي ذلك إلى عدة أعراض، منها:

- الام في الصدر وخصوصًا عند القيام بمجهود حركي أو أي انفعال.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- ضيق التنفس.
- كثرة التعرق.
- شعور بالدوخة والضعف.
- الغثيان.

أسباب انسداد شرايين القلب:
هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين، منها:
- ارتفاع معدل الكوليسترول الضار، بالإضافة الى ضغط الدم.
- مرض السكري، السمنة.
- التوتر العصبي والضغط النفسي.
- قلة النشاط الحركي والرياضة.

موضوعات متعلقة

«رشوة».. تفاصيل عزل مستشار بمجلس الدولة

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

«قد ينتظرهم الغرق».. فيضان النيل يهدد المتعدين على حرم النهر

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

حالة إصابة بفيروس كورونا توقف إنتاج فيلم «ذا باتمان»

سبورت يصعق مستضيفه جريميو فى الدورى البرازيلى

دراسة: إهمال الأمراض المزمنة تفاقم بسبب جائحة كورونا

الأهلى يكشف تفاصيل مشاركة ناشئات اليد فى الموسم القادم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

تفاصيل فعاليات مهرجان المسرح التجريبى.. اليوم

الليلة.. فرقة عبدالحليم نويرة تحيى أمسية موسيقية بمسرح النافورة

السيرك القومى يقدم فقرات فنية واستعراضية بمركز طلعت حرب.. اليوم

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»