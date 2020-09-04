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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أبرزها النوبات القلبية.. 6 مخاطر للنوم المفرط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
النوبات القلبية
النوبات القلبية
إسلام جمال
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دائمًا ما ينصح الأطباء بالحصول من 7 إلى 9 ساعات على نوم هادئ، فهذا هو مقدار النوم الذي يجب عليك الحصول عليه كل ليلة.

في هذا التقرير نرصد عن بعض مخاطر الإفراط فى النوم، وفقًا لما ذكره موقع "healthybuilderz" الطبي.

وأكد الأطباء، أن هناك اضطراب نوم آخر يسمى "التغفيق"، حيث يكون الدماغ غير قادر على التحكم في دورة النوم والاستيقاظ، ويمكن الإفراط في النوم أن يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية ومنها:

النوبة القلبية والسكتة الدماغية
النوم بكثرة يمنع الدم من الدورة الدموية بشكل صحيح، وهو أمر يمكن أن يتسبب في تكوين جلطة دموية، وقد تنتقل الجلطة الدموية وتعيق تدفق الدم المؤكسج إلى عضلة القلب، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية.

السمنة
بصرف النظر عن اختيار الأطعمة الصحية، هناك عنصر آخر مهم للغاية للتخلص من الوزن الزائد وهو اتباع أسلوب حياة نشط، ومن الواضح أن هذا إنجاز من المستحيل تحقيقه إذا قضيت معظم وقتك في الحصول على قسط من الراحة.

وتسبب زيادة الوزن أو السمنة تعرضك أيضًا لخطر الإصابة بحالات صحية معينة، يمكن أن يكون الكثير منها خطيرًا للغاية.

داء السكري من النوع 2
بخلاف زيادة الوزن، هناك مشكلة أخرى يمكن أن تسببها قلة النشاط البدني في مرض السكري من النوع 2، وحتى الآن لا يوجد علاج معروف لهذا المرض الأيضي.

الصداع
لا أحد يعرف حقًا لماذا يمكن أن يسبب النوم لفترات طويلة صداعًا وفقًا للسلطات الصحية، من المحتمل أن يكون السبب هو التقلبات في الناقلات العصبية في الدماغ التي يمكن أن يسببها النوم المفرط.

أوجاع وآلام الجسم
قد لا تشعر بالألم في رأسك فقط إذا حصلت على قسط من النوم أكثر من اللازم، ولكن أيضًا العديد من أجزاء جسمك الأخرى.

الاكتئاب
يقول العلماء إن الأشخاص الذين ينامون كثيرًا معرضون لخطر الإصابة بالاكتئاب بسبب قلة النشاط البدني، وهو أمر يمكن أن يقلل بشكل كبير من كمية الهرمونات السعيدة في الدماغ.

ويمكن للنوم طوال اليوم أيضًا أن يمنع الشخص من التعرض لأشعة الشمس، والتي تعد مصدرًا لرفع الحالة المزاجية (فيتامين د).

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