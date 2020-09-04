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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:41 ص
وكيل الخطة والموازنة
وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح بي
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طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة.

وأضاف "سالم"، في تصريحات له، أن هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لإقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على خمس سنوات أو سبع سنوات بفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.

وقال "سالم"، في تصريحات صحفية، إن هذا الاقتراح يحقق عدة فوائد، هي:

١- الاستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح وخصوصًا أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا اقتصادياً و حل هذه المشكلة.
٢- الاستجابة لطلبات المواطنين بزيادة عدد سنوات التقسيط لأكثر من ثلاث سنوات.
٣- تحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فورياً من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعماً كبيراً لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد.
٤- تنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي و هو من أهداف إصلاح النظام البنكي.
٥- تعميم الشمول المالي في كل ربوع البلاد وربط المواطنين بالنظام البنكي، حيث من المتوقع انضمام ملايين المواطنين للنظام البنكي.
٦- توثيق الوحدات السكنية المتصالح عليها وتسجيلها وضمها لوعاء الضريبة العقارية وقاعدة بيانات السجل العيني.

وأوضح أن قضية التصالح في مخالفات البناء تؤرق المواطنين ونحتاج لتقديم حلول لهم حتى تمر هذه الأزمة، لافتًا إلى أن القطاع المصرفي المصري يساند الاقتصاد دائمًا ويقدم الدعم له.

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