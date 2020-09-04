الأهلى يكشف تفاصيل مشاركة ناشئات اليد فى الموسم القادم

قال مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي رؤوف عبد القادر، إن الاتحاد المصري لكرة اليد أخطر النادي بإلغاء مسابقات الناشئات مواليد 2007 في الموسم القادم، بناء على استطلاع رأي الأندية خلال الساعات الماضية، الذي انتهى إلى ضم هذه الفئة العمرية إلى لاعبات فريق ٢٠٠٦.وأوضح عبد القادر - في تصريحات للموقع الرسمى للنادي اليوم - أنه قام برفع الأمر إلى مجلس الإدارة، خاصة أن الأهلي يملك فريقين مواليد ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، وفي إطار الحرص على مستقبل اللاعبات في مختلف الأعمار السنية فقد تم الاتفاق على أن يشارك النادي بفريقين ٢٠٠٦ «أ»،و٢٠٠٦ «ب»، في منافسات ناشئات ٢٠٠٦ بالموسم الجديد، بموجب تصعيد لاعبات ٢٠٠٧، بناء على قرار الاتحاد.وأضاف أن النادي لجأ إلى هذه الخطوة بدلًا من تقليص الأعداد، والاضطرار إلى الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبات، وكذلك لمنح الفرصة أمام عدد كبير من الناشئات للمنافسة بقوة وهو ما يخدم أهداف النادي.