طبيبة نفسية: السوشيال ميديا سبب كافى لانتشار الأمراض

صممت مواقع التواصل الاجتماعي لغرض خدمة المجتمع، وكان السؤال عند بداية انتشار مواقع التواصل الاجتماعي هو كيفية توظيفها فى إنجاز المهام، ولكن في الآونة الأخيرة ومع انتشار الكثير من مواقع التواصل الاجتماعى، تحول الأمر إلى ساحة لخلق الأزمات بين رواد هذه المواقع.وأكدت دراسة بريطانية، نشرها موقع "نيتشر" أن السوشيال ميديا تسببت في تغيير شكل التفكير الإنساني، بل بعض المعتقدات والتقاليد التى كان المساس بها من المحرمات، ولعل أبرزها موضة "خلع الحجاب".وأكد القائمون على الدراسة، أن متابعي مواقع التواصل الاجتماعى، دائمًا ينظرون إلى هذه المواقع بنظرتهم حساب المجتمع والتقاليد التابع لها، وإذا حدث تعارض مع وجهة النظر يتحول إلى حائط صد لأى رأى منتقد، وهذا ما حدث فى الكثير من الأزمات على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت الدكتورة صافيناز عبدالسلام استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية، أن السوشيال ميديا ساعدت بشكل كبير في زيادة نسب الطلاق والتحرش، بالإضافة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض والاضطرابات النفسية.ونوهت عبد السلام لضرورة، متابعة الأسرة للأطفال وما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الوقوف على المشكلة وحماية الأطفال من المعلومات والمفاهيم المغلوطة.