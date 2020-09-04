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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

8 معلومات عن الصندوق الفرعى الجديد للخدمات المالية

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:20 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، قرارًا بتأسيس صندوق فرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي مملوك بالكامل للصندوق السيادي برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه، وفيما يلي أبرز معلومات عن الصندوق الفرعي الجديد:

يهدف الصندوق الفرعي للاستثمار في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتحول الرقمي والشّمول المالي والتكنولوجيا المالية ومنها الخدمات التأمينية والوساطة التأمينية والتمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم التّجاري والتمويل متناهي الصغر.

المركز الرئيسي للصندوق محافظة القاهرة الكبرى، وللصُندوق بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعًا ومكاتب فى أية مدينة أخرى داخل مصر أو خارجها، بما يخدم أهدافه وتقتضيه طبيعة أعماله.

تتكون موارد الصندوق من رأسمال الصندوق، الأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، العائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله أو من الأصول التى يعهد إليه بإدارتها، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق، وكذلك الموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة الصندوق.

يكون رأس مال الصندوق المرخص به 30 مليار جنيه، ورأس مال المصدر 500 مليون جنيه، ويسدد صندوق مصر منه مبلغ 125 مليون جنيه مصري عند التأسيس فى الحساب المصرفى للصندوق، ويسدد الباقى نقدًا أو عينًا خلال 3 سنوات من تاريخ قيده للسجل المعد لذلك.

تعد أموال الصندوق أموالًا خاصة، وقسم رأس المال المصدر للصندوق إلى 500 ألف سهم، قيمة كل سهم مبلغ 1000 جنيه، ويتم نقل الأصول من صندوق مصر إلى الصندوق بالقيمة السوقية.

يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس إدارة صندوق مصر، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

يكون للصندوق مدير تنفيذي من ذوي الخبرة العملية في مجال الاستثمار الخاص متفرغًا لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملاته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.

وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي فى نهاية ديسمبر على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التى تبدأ من تاريخ تأسيس الصندوق حتى تاريخ انتهاء السنة المالية بشرط ألا تزيد هذه الفترة على 24 شهرًا.

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