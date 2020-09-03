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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
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د. محمد الباز
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أمير مرتضى: شخصية كهربا لا تناسب الزمالك
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:34 م
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أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنهم توقعوا مشاكل محمود عبد المنعم كهربا مع النادي الأهلي.
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