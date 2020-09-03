مباحث المخدرات بالمنوفية تضبط صيدلي بحوزته 800 قرص مخدر

ألقت مباحث المخدرات بالمنوفية بقيادة المقدم محمد النحاس رئيس المباحث، بالتعاون مع مركز شرطة الشهداء، القبض على صيدلي متلبسًا بحيازة كميات كبيرة من الأقراص المخدر، قبل توزيعة على المتعاطين.تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية إخطار من العميد عبد الله مدير المباحث الجنائية بقيام المقدم محمد النحاس، رئيس مباحث المخدرات في المنوفية، بالقبض على «ك، ع،ن» صيدلي مقيم مركز منوف، صاحب صيدلية بقرية زاوية الناعورة، دائرة مركز الشهداء بالإتجار في الأقراص المخدرة، بحوزته ٨٠٠ قرص مخدر و٤٠٠ جنيه مزوره و٢٠ ألف جنيه مصري.البداية كانت بعمل التحريات السرية التي اشتركت فيها وحدة مباحث الشهداء بقيادة الرائد أحمد كشك، وأثبتت صحة المعلومات الوارده، وتم القبض على الصيدلي الذي استغل مهنته في الاتجار بالمواد المخدرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.