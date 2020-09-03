الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق محدود شبّ بأحد المعامل الخاصة بمنطقة المحطة.تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من حي غرب أسيوط بنشوب حريق في برج خالد بن الوليد، لينتقل محمد بشير، رئيس حي غرب وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وبالمُعاينة تبين أن الحريق شب في الدور الخامس لأحد المعامل.تم فرض كردون أمني بالمنطقة وفصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن البرج وإخلاء السكان، فيما قامت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة النيران.تم تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وجاري حصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.