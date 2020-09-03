رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:27 م
السيطرة ع الحريق
السيطرة ع الحريق
محمد أبو شادي:
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط من السيطرة على حريق محدود شبّ بأحد المعامل الخاصة بمنطقة المحطة.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ من حي غرب أسيوط بنشوب حريق في برج خالد بن الوليد، لينتقل محمد بشير، رئيس حي غرب وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وبالمُعاينة تبين أن الحريق شب في الدور الخامس لأحد المعامل.

تم فرض كردون أمني بالمنطقة وفصل الكهرباء والغاز الطبيعي عن البرج وإخلاء السكان، فيما قامت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة النيران.

تم تحرير المحضر اللازم وإخطار المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق، وجاري حصر التلفيات وإخطار النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.
حريق
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
حريق
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل معمل بأسيوط (صور)

موضوعات متعلقة

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

الصحة: 18 وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

تأكيدًا لـ«الدستور».. تفاصيل حركة تنقلات قيادات شركات البترول

الصور

image description

الزمالك أمام بيراميدز في صراع ترتيب الدوري

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

الأكثر قراءة

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

الصحة: 18 وفاة و145 إصابة جديدة بكورونا

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

كواليس جلسة فرض الحراسة على نقابة الأطباء: تعمل لصالح الجماعة الإرهابية

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جزر باليابان

«لوكيشن».. شاب يؤسس أول مشروع للتصوير وسط الطبيعة بأسوان (صور)

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

59 نصًا إبداعيًا عن كورونا في «أحاديث الجائحة»

«تذكارات والفرخة العبيطة».. كيف عبر محيي الدين اللباد عن طفولته بالرسم؟

خالد زيدان يكشف عن تفاصيل تحويل روايته «أفيزيا» إلى عمل درامي

إبراهيم عبدالعزيز: إحسان عبدالقدوس كان رجلًا رجعيًا في بيته