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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4 سبتمبر 2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:38 ص
الأبراج
الأبراج
إسلام جمال
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يقدم «الدستور» حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4 سبتمبر 2020، حيث قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم  لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الجمعة 4-9-2020


الحمل
مهنيًا: نجاحك باهر لأنك تبنيه على أسس صلبة تساعدك على التقدم والتألق والترقي وتحقيق الإنجازات الكبيرة.
عاطفيًا: تعيش أجواءً سعيدة مع الحبيب فانتهز الفرصة لتطوير العلاقة به وتثبيتها على أسس متينة.
صحيًا: الأجواء الجميلة أو السيئة التي تعرفها ربما تنعكس على وضعك الصحي، لكن لا تخف.

الثور
مهنيًا: الهدوء والرويّة هما الأساس في أي عمل ناجح، اعتمدهما لتسلك الطريق الصحيح حتى النهاية.
عاطفيًا: شخصيتك القوية تجذب انتباه أحدهم وتقرّبه منك وتتوطد العلاقة بينكما.
صحيًا: سارع إلى الخروج من حالة الغضب التي تعيشها، وتجنّب التدخين.

الجوزاء
مهنيًا: يشهد وضعك المالي تحسنًا ملحوظًا بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها في آخر مشاريعك.
عاطفيًا: تحدث متغيّرات كبيرة في علاقتك بالحبيب تحاول أن تتعامل معها بحذر وروية.
صحيًا: لا تعقد الأمور ولا تثر المشكلات مع أحد، فأنت بغنى عن كل هذا من أجل المحافظة على صحتك سليمة.

السرطان
مهنيًا: تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى التنفيذ.
عاطفيًا: تمرّ علاقتك بالشريك بيوم من التوتر والقلق نتيجة انهماكك بالعمل وإهمالك له.
صحيًا: حاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط الرياضي.

الأسد
مهنيًا: لن تجد صعوبة في تنفيذ أصعب المهام التي توكل إليك لأنك على قدر المسئولية وتعتمد أسلوبًا صحيحًا.
عاطفيًا: قد تعطي الشريك المجال لحل الأمور، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا، ومن شأن ذلك أنّ يترك انعكاسات تطالكما.
صحيًا: احذر أحد الأصدقاء الذي قد يسبّب لك مشاكل صحية.

العذراء
مهنيًا: يوم مناسب لإنجاز صفقة تجارية تجني منها أرباحًا مالية كثيرة وتكون دافعًا لصفقات أخرى.
عاطفيًا: أنت لا تقسو على الحبيب ولا تفرض عليه ما تراه مناسبًا، بل أنت متفهم وتحاول القيام بأي شيء رضيه لئلا تخسره.
صحيًا: ابذل ما في وسعك لكي تتخلص من الوزن الزائد الذي يسبب لك ألمًا في القدمين.

الميزان
مهنيًا: ركّز على الأعمال التي بين يديك وابتعد عن الأمور التي يعدّ حلها مستعصيًا.
عاطفيًا: يكون الشريك إلى جانبك دائمًا وتسعد باللحظات التي تقضيها معه، ويزداد تعلقك به أكثر فأكثر.
صحيًا: قاوم الإغراءات التي يحاول الآخرون إيقاعك فيها، من خلال دعوتك إلى ولائم دسمة تسبب لك السمنة.

العقرب
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا سعيدة، ويمكن أن توظّف طاقاتك من أجل بلورة مشروع مميّز.
عاطفيًا: يضع الشريك ثقته بك ويخبرك بأموره الخاصة ما يقرّبك منه كثيرًا ويزداد أحدكما تعلقًا بالآخر.
صحيًا: اضطراب في التنفس سببه خلل ما في القصبة الهوائية، يستحسن مراجعة الطبيب.

القوس
مهنيًا: انتقال القمر إلى برج الحمل الناري الصديق يجعلك تسوي مشكلة عالقة، أو يجعلك ترى الأمور على حقيقتها وبوضوح ويأتيك الحظ زائرًا بصورة فجائية.
عاطفيًا: اترك الأمور تجري كما يريدها الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك وتزيد مشاغلك.
صحيًا: تتلقى الكثير من الدعوات إلى الولائم والمناسبات، لذا عليك الحرص على نوعية الطعام الذي تتناوله.

الجدي
مهنيًا: لا تضعف ولا تتراخَ أمام المصاعب والمطبات، بل كرّر المحاولة غير مرة لتحقيق النجاح الذي تطمح إليه.
عاطفيًا: ابتعد عن التصنّع والكبرياء مع الشريك، وستجد أنه حبه لك سيزداد يومًا بعد يوم.
صحيًا: فتش جيدًا عما يبقيك في حالة قلق وتوتر دائم، قد يكون ذلك العمل أو العلاقة بالشريك.

الدلو
مهنيًا: يزداد وضعك تحسنًا إذا أتممت المشاريع المسئول عنها وتمكنت من الحصول على صفقة مشاريع جديدة.
عاطفيًا: أضبط انفعالاتك وسيطر على أعصابك لأنك قد تدخل في نقاش حاد مع الشريك.
صحيًا: لا تفسح في المجال أمام الانعكاسات السلبية لتؤثر في صحتك، بل حاول أن تتخلص منها بالترفيه والتسلية.

الحوت
مهنيًا: تتقبل ملاحظات الزملاء برحابة صدر وتعيد النظر في أعمالك الأخيرة وتبلور أفكارك وتقدم على خطوة جريئة.
عاطفيًا: ينتظر الحبيب سماع صوتك الرقيق وكلامك المعسول الذي يتغزل به، فلا تدعه ينتظر كثيرًا.
صحيًا: المشي في أرجاء الطبيعة مصدر مهم للطاقة والحيوية وإراحة النفس.

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