احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو خنق الشرطة لرجل أسمر بنيويورك

تجددت المظاهرات في مدن أمريكية يوم الخميس، بعد فيديو يصور اعتقال رجل أسمر قبل وفاته بنيويورك.ويجري تنظيم احتجاجات في مدن أمريكية بعد تداول مقطع فيديو يصور اعتقال أمريكي من ذوي أصول إفريقية توفي مختنقا في مارس، بعد أن وضعت شرطة شمال ولاية نيويورك غطاء على رأسه بينما كان جاثما على الأرض عاريا ومكبل اليدين.وطلبت أسرة المتوفي دانييل برود يوم الأربعاء اعتقال أفراد الشرطة المسئولين عن وفاته، التي حدثت بعد 7 أيام من الواقعة.