نشرة الحوادث| فتاة تقتل خطيبها بمساعدة عشيقها.. ومسن يحاول اغتصاب طفلة
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 12:48 ص
محمد السيدطباعة
يقدم "الدستور" لمتابعيه نشرة موجزة عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، الخميس، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام ومنها فتاة تستعين بعشيقها لذبح خطيبها في البحيرة، وبراءة الفنان حسام حبيب من ضرب ياسر خليل، وتفاصيل سقوط شبكتين للدعارة «أونلاين» خلال 24 ساعة.
ـ فتاة تستعين بعشيقها لذبح خطيبها في البحيرة
نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض مقتل عامل بالبحيرة، وتبين أن خطيبة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها للزواج منه. التفاصيل من هنا
ضبط مُسن حاول اغتصاب طفلة في البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مسن، حاول اغتصاب طفلة، في البحيرة. التفاصيل من هنا
نشرة أخبار الحوادث اليوم الخميس 3-9-2020
ـ فتاة تستعين بعشيقها لذبح خطيبها في البحيرة
نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض مقتل عامل بالبحيرة، وتبين أن خطيبة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها للزواج منه. التفاصيل من هنا
ضبط مُسن حاول اغتصاب طفلة في البحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مسن، حاول اغتصاب طفلة، في البحيرة. التفاصيل من هنا
مصدر أمني ينفى مد مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى شهر أبريل. التفاصيل من هنا
عودة «رامز مجنون رسمي» للمحكمة.. 10 سبتمبر
تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المحامي فهمي بهجت ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس "النايل سات" ومجموعة قنوات MBC، يوم 10 سبتمبر الجاري. التفاصيل من هنا.
ـ الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة في الفيزياء
قضت دائرة التعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، الخميس، بتأييد حكم منح طالب ثانوية عامة لعام 2015-2016 نصف درجة بمادة الفيزياء، بعدما طعن الطالب على إعلان نتيجته في ثلاث مواد. التفاصيل من هنا
ـ تفاصيل سقوط شبكتين للدعارة «أونلاين» خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس، من ضبط أكبر شبكتين للدعارة في أقل من 24 ساعة، فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية. التفاصيل من هنا
براءة الفنان حسام حبيب من ضرب ياسر خليل
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس، بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب، في الاستئناف المقدم على حكم حبسه سنة، في ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كلا الطرفين مبلغ 200 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. التفاصيل من هنا
نفى مصدر أمنى ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مدة المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى حتى شهر أبريل. التفاصيل من هنا
عودة «رامز مجنون رسمي» للمحكمة.. 10 سبتمبر
تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المحامي فهمي بهجت ضد وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ورئيس "النايل سات" ومجموعة قنوات MBC، يوم 10 سبتمبر الجاري. التفاصيل من هنا.
ـ الإدارية العليا تؤيد منح طالب ثانوية عامة نصف درجة في الفيزياء
قضت دائرة التعليم، بالمحكمة الإدارية العليا، الخميس، بتأييد حكم منح طالب ثانوية عامة لعام 2015-2016 نصف درجة بمادة الفيزياء، بعدما طعن الطالب على إعلان نتيجته في ثلاث مواد. التفاصيل من هنا
ـ تفاصيل سقوط شبكتين للدعارة «أونلاين» خلال 24 ساعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الخميس، من ضبط أكبر شبكتين للدعارة في أقل من 24 ساعة، فى نطاق محافظتى القاهرة والشرقية. التفاصيل من هنا
براءة الفنان حسام حبيب من ضرب ياسر خليل
قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الخميس، بإلغاء حكم حبس الفنان حسام حبيب، في الاستئناف المقدم على حكم حبسه سنة، في ضرب المنتج ياسر خليل، وتغريم كلا الطرفين مبلغ 200 جنيه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. التفاصيل من هنا