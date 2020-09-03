ارتفاع إصابات كورونا في سوريا لـ2973

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 26 إصابة في دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 2973، وتسجيل شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 681 حالة.وقالت الوزارة في بيان الخميس، إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124 حالة.