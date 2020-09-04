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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 04:41 ص
طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 4-9-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020

وبالنسبة لليوم الجمعة، يشهد طقسًا حارًا رطبًا صباحًا على القاهرة والوجه البحري مصحوبًا بشبورة مائية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة، كما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية مع شبورة مائية صباحًا، فيما تشهد جنوب سيناء طقسًا شديد الحرارة والرياح معتدلة، وطقسًا شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما عن حالة الطقس ليلًا، فتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتكون الظواهر الجوية أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وتكون الظواهر الجوية أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وشمال سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر يكون معدل وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة اليوم الجمعة 4-9-2020 في محافظات مصر 


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس «القاهرة، الزقازيق، المنصورة، طنطا وشبين الكوم» العظمى 34 والصغرى 24، «الأقصر، أسوان، إدفو، أبوسمبل» العظمى 41 الصغرى 28، «المنيا، أسيوط» العظمى 38 الصغرى 24، «بورسعيد، دمياط» العظمى 30 الصغرى 25، «العريش، رفح، السلوم» العظمى 32 والصغرى 23.

وبالنسبة لدرجات الحرارة في الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24، رأس سدر العظمى 36 والصغرى 25، السويس العظمى 36 والصغرى 23، الفيوم العظمى 37 والصغرى 25، وادي النطرون العظمى 32 والصغرى 24، مطروح العظمى 29 الصغرى 24، سيوة العظمى 36 الصغرى 20، السويس العظمى 35 الصغرى 23، نويبع العظمى 38 والصغرى 31، طابا العظمى 36 والصغرى 26، كاترين العظمى 35 والصغرى 18، الطور العظمى 36 والصغرى 26، شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 29، الغردقة العظمى 40 والصغرى 29، مرسى علم العظمى 38 والصغرى 28، بني سويف العظمى 37 والصغرى 24، سوهاج العظمى 40 والصغرى 25، قنا العظمى 41 والصغرى 27، الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 25، شلاتين العظمى 38 والصغرى 26، حلايب العظمى 37 والصغرى 28.

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