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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:10 م
يالا نرسم
يالا نرسم
هدى الأمير
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نظّم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالأقصر، برئاسة محمد عباس الورشة الفنية الأولى بعنوان (يلا نرسم فرعوني)؛ بمشاركة نحو 25 مشاركًا فاز فيها 6 متسابقين.

يأتي تنظيم ورشة الرسم في إطار العمل على رفع مستوى الوعي السياحي لدى طلاب المدارس الابتدائية، وغرس قيم الانتماء لديهم، وبتعليمات من أشرف جلال، مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالأقصر، حيث تم توزيع بعض الهدايا على المشاركين، كأوراق البردي والكابات وعلب الألوان والنشرات والخرائط السياحية عن مدينة الأقصر.

في سياق متصل، بدأت المناطق الأثرية في الأقصر استقبال الأفواج السياحية في ظل تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بعودة السياحة إلى الأقصر، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا.

في هذا الصدد، قال ثروت عجمي رئيس غرفة الشركات السياحية في الأقصر، إنه في ظل تضرر المنظومة السياحية بأنحاء العالم جراء ظهور فيروس كورونا، يتوجب علينا وضع عدد من القواعد والآليات للتعامل مع الوباء العالمي، لذلك فإنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية، بالتعاون مع قطاع التدريب بوزارة السياحة، وغرفة شركات السياحة لتدريب العاملين في المهن الحرة المتعلقة بالسياحة، مثل سائقي الحنطور وبائعي العاديات بالبازارات السياحية، وأصحاب المراكب النيلية للتعامل مع السائحين، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، وبالتالي فإنه سوف يتم توزيع السائحين على عدد أكبر من المجموعات.

أضاف لـ"الدستور"، أنه تم منح 23 فندقًا شهادات الصحة والسلامة؛ حتى تتمكن من استقبال حجوزات السائحين سواء من المصريين أو الأجانب، وذلك وفقًا للمنشور رقم 39 لسنة 2020 الخاص بالضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة على المنشآت السياحية لعودة تشغيلها، وذلك فى ضوء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 الخاص بالسماح بالأنشطة السياحية والثقافية.

أشار إلى أن عودة السياحة لا يعد بالأمر السهل، فالأمر يتطلب حملات دعائية كبيرة على مستوى عالمي، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية لها أثرها القوي في الترويج الدعائي المميز لمصر عامة، والأقصر خاصة.

وأكد أن التنسيق بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومصطفى ألهم محافظ الأقصر، كان له دور كبير وبارز في تجاوز الجائحة العالمية.
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر
«يلا نرسم فرعوني».. مبادرة جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر

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