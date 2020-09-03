خالد زيدان يكشف عن تفاصيل تحويل روايته «أفيزيا» إلى عمل درامي

كشف الروائي خالد زيدان عن تفاصيل تحويل روايته "أفيزيا"، والتي صدرت عن دار أكتب للنشر والتوزيع إلى عمل درامي.قال خالد زيدان:" تواصلت مع المنتج هاني أسامة صاحب شركة The producers Films، وتحمس للفكرة وطلب معالجة درامية، وأرسلتها إليه، ثم تواصل معي وطلب حضوري لتوقيع العقد.وأضاف زيدان في تصريح خاص لـ"الدستور": "كانت رغبتي أن تكون في شكل فيلم سينمائي، ولكن الشركة فضلت أن تكون مسلسلا من ٤ حلقات لكي تمنح التفاصيل أحقيتها في الظهور، وعملنا بعد ذلك على التتابع الذي راجعه الإنتاج، ثم اتفقنا بعد ذلك على أن تكون مسلسل من 6 حلقات.وتابع: الآن نحن نعمل على تحويل الرواية للسيناريو المتفق عليه أنا وصديقي محمد حسن، وهو مخرج أفلام مستقلة وسيناريست أيضًا.وأكد زيدان:" شركة الإنتاج تفاضل الآن بين أكثر من ممثلة لتجسيد شخصية رؤى بطلة رواية أفيزيا، والتي سوف يكون دورها صعبًا وتحديًا لمن تختاره الشركة، لأن البطلة مريضة أفيزيا، بخلاف أنها مرتبطة بلعنة منذ مئات السنين.يذكر أن افيزيا هو مرض يفقدك القدرة على التعبير السليم عن الكلام لأنه مرتبط بفص الدماغ المسؤول عن إنتاج اللغة، وهذا يحدث نتيجة صدمة نفسية أو سبب عضوي.أما الرواية فتدور حول رجل الدين " تتي بن مين"، عام 1650 قبل الميلاد، والذي يلعن حينما يكتشف أمره وتفضح خيانته لتعاونه مع الهكسوس باستخدام نفوذه لتسهيل دخولهم المدينة وأن اللعنة تورث لآخر الأحفاد وهذا ما تكتشفه رؤى في عام ٢٠٠٩ ويفسر كل شيء تعيشه من أحلام تتحقق في الواقع، وتكتشف رؤى ذلك من خلال مذكرات والدها التي أرشدتها إلى الشقة القديمة في الإسكندرية، وهناك تكتشف أيضًا أن بقاءها على قيد الحياة حتى الآن لأنها مغلولة بوثاق ٧ قوانين للعنة.أما عن خالد زيدان فهو روائي، محاضر جامعي، مواليد ١٩٨٨. تخرج زيدان في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية عام ٢٠٠٨. صدرت له افيزيا عام ٢٠١٦ وتحولت لمسرحية عرضت على مسرح الهوسابير بطولة الفنان عمر شرقي وفي ٢٠٢٠ صدرت له رواية سيرابيوم مع دار تويا.