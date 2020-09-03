«تذكارات والفرخة العبيطة».. كيف عبر محيي الدين اللباد عن طفولته بالرسم؟

تذكارات صغيرة

"شم وتفرج"

"حلم قديم"

"الفرخة العبيطة"

في كتابه كشكول الرسام والذي صدر عن دار الشروق عام 2003، عبر الفنان الكبير محيي الدين اللباد والذي تحل ذكرى وفاته غدًا 4 سبتمبر، عن طفولته بالرسم والصور، وكتب حول الصور ما كان يراه في تلك الفترة.في اللوحة الأولى والتي جاءت تحت عنوان "تذكارات صغيرة"، كتب اللباد" منذ أيام الطفولة وأنا أحتفظ بعدد من التذكارات الصغيرة التي تبدو ساذجة لكن رؤيتي لها كثيرا ما تجعلني أتذكر فترات مضت من العمر بتفاصيلها الرائعة، وعند ذلك تحضر الأيام الماضية أمامي حية زاخرة، وعلى هذه الصفحة أقدم بعض ما أحتفظ به من تذكارات صغيرة.والتذكارات تحيي الذاكرة وتنشطها، ولولا ذاكرتنا النشطة الحية لفقدت الأيام الماضية الحياة ولأصبحت غير موجودة.ويمكننا أن نعتبر الكثير من المعالم الهامة في الدنيا أنواعًا من التذكارات، فالأهرام وأبو الهول والعمائر القديمة، وما تضمه المتاحف ودور الكتب كلها وإن كانت ضخمة، أيضًا تذكارات تحيي الزمان البعيد في ذاكرتنا من جديد.جاءت اللوحة الثانية تحت عنوان "شم وتفرج"، وفيها يقول اللباد" تعودت منذ مدة طويلة أن أجمع الصور على اختلاف أنواعها، وأصبح عندي منها الآن مجموعة كبيرة، وعندما أتفرج على مجموعتي أستطيع أن أشم رائحة خاصة للمنظر الذي تمثله كل صورة منها.ونشر اللباد عدة صور وكتب تحت الاولى" هذه الصورة أشم منها رائحة ماء الورد، وتحت اللوحة الثانية كتب " وأشم في هذه رائحة ثمار اللوز الأخضر مخلوطة برائحة خشب قديم مبلل بالماء، وفي الثالثة كتب اللباد" وهنا أجد رائحة سوائل تنظيف الأرضيات الخشبية"، وفي الأخيرة قال" وأنا أشم رائحة اليانسون".وفي اللوحة الثالثة وتحت عنوان حلم قديم كتب اللباد" عندما كنت صغيرًا كنا نسكن بقرب جامع السلطان حسن، وكان الترام الذي يمر في الشارع الكبير يصدر صوتًا عظيمًا، عندما يدور بجوار الجامع، وكان سائق الترام – عندي أيامها- أعظم وأهم رجل في العالم، لأنه يقود ذلك الوحش العملاق المهيب، وظللت أتمنى أن أصبح سائق ترام عندما أكبر، وكبرت ولم أتمكن من أن أكون سائق ترام، بل ولم أستطع أن أتعلم أن أسوق سيارة، لكني تعلمت الرسم، وأصبحت مجرد رسام، ووجدت والحمد لله أن هذا العمل يتيح لي فرصًا مدهشة، مثل أن أستطيع أن أرسم نفسي سائق ترام كما تمنيت طويلًا.وفي اللوحة الرابعة كتب محيي الدين اللباد وتحت عنوان "الفرخة العبيطة":" عندما كنت في الثامنة كانت تصدر لنا مجلة أطفال واحدة مدهشة، كنا ليلة صدورها ننام نومًا قلقًا ونتعجل الصباح، وحين يأتي كنا نحن الصغار نقوم مبكرين قبل موعدنا المعتاد في الأيام الأخرى.كانت أختي تنتظرني في الشرفة، وعندما كنت أعود إلى المنزل حاملًا طعام الإفطار وصحيفة أبي، والمجلة المدهشة، وكانت أختي تسألني من أعلى بلهفة عما في العدد الجديد، وكنت أخبرها عن مواد المجلة بصوت مرتفع، فكنت أصيح لها مثلما حدث ذات يوم.توجد حكاية تبدو جميلة عنوانها "الفرخة العبيطة" أعجبني ذلك العنوان كثيرًا قبل أن أقرأ كلمة من الحكاية، وكان رسم تلك الفرخة يملأ خيالي بالصور.أحاول الآن أن أتذكرها لأرسمها لكم هنا، لكني أجد الآن أن ما رسمته يختلف عن فرخة الطفولة، فقد كانت الأخرى أكثر نحافة، وكانت رقبتها أطول قليلًا.