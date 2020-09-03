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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الإسكندرية السينمائي» يصدر 8 كتب للمكرمين في الدورة الـ36

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:42 م
الناقد الأمير أباظة
الناقد الأمير أباظة
أمير محمد خالد
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قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته السادسة والثلاثين برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تنعقد خلال الفترة من7 إلى 12 نوفمبر المقبل، إصدار 8 كتب عن المكرمين في المهرجان ترصد مسيرتهم الفنية والإنسانية.

وهذه الكتب هي "المواطن" عن الفنان عزت العلايلي والذي يكتبه الكاتب والسيناريست سمير الجمل، وكتاب عن الفنان صلاح عبدالله، تأليف الناقد زين العابدين خيري، وكتاب آخر عن مدير التصوير والمخرج د.محسن أحمد يرصد سيرته الذاتية يكتبها بنفسه، وكتاب عن المخرجة إيناس الدغيدي تأليف الناقد السينمائي نادر عدلي، بالإضافة إلى كتاب عن الفنانة رغدة تأليف الناقدة الكبيرة ماجدة موريس، وكتاب بعنوان "مئوية الملك فريد شوقي" تأليف الكاتب الصحفي سمير شحاتة، أما الكتاب الثامن فهو عن مئوية مدير التصوير السينمائي عبدالعزيز فهمي، تأليف مدير التصوير والمخرج الكبير سعيد شيمي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية قد أصدر خلال السبع دورات السابقة 87 كتابا عن قضايا وشخصيات أثرت الحياة الفنية والسينمائية في الوطن العربي بأقلام كبار كتاب ونقاد السينما، وهو ما يعد مكتبة سينمائية مستقلة.

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