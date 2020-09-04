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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-9-2020

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 05:53 ص
الحديد
الحديد
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شهدت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 4-9-2020، انخفاضًا طفيفًا في تعاملات نهاية الأسبوع، حيث سجلت أسعار الحديد 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والسعر للمستهلك عند 9400 - 9750 جنيهًا، وأسعار الأسمنت سجلت 580 - 620 جنيهًا للطن تسليم مصنع، وسعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيهًا للطن.

ويقدم «الدستور» أسعار مواد البناء وخاصٍة سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 4-9-2020، حيث يشهد السوق المصري استقرارًا بسبب المشروعات القومية الضخمة التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية.


أسعار مواد البناء اليوم السبت.. سعر الحديد اليوم في مصر


محليًا، استقرت أسعار حديد التسليح وأسعار الأسمنت، جاء ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه التوقعات بنمو مرتقب للنشاط الصناعي التدريجي لعمليات البيع والشراء، وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

- حديد عز 9650 جنيهًا.
- بشاي 9550 جنيهًا.
- حديد العتال 9550 جنيهًا.
- المراكبي 9400 جنيه.
- حديد المصريين 9400 جنيه.
- حديد العشري 9400 جنيه.
- حديد الجيوشي 9400 جنيه.
- حديد مصر ستيل 9400 جنيه.

أسعار الأسمنت المصري اليوم الجمعة

فيما سجلت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق، والتي جاءت على النحو التالي:

- أسمنت النصر 705 جنيهات.
- أسمنت أسيوط "الفهد" 685 جنيهًا.
- لافارج للأسمنت "المخصوص" 710 جنيهات.
- أسمنت أسوان 705 جنيهات.
- أسمنت سيناء 698 جنيهًا.
- أسمنت السويس 710 جنيهات.
- أسمنت حلوان سجل 715 جنيهًا.
- أسمنت بني سويف 743 جنيهًا.

كما بلغ سعر أسمنت الصخرة 700 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 715 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 695 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 700 جنيه للطن، وأسمنت مصر بني سويف 740 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 700 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الأسمنت المسلح 700 جنيه للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 700 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 705 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن.

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