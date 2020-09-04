سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2020 بالبنوك المصرية
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:51 ص
يقدم موقع "الدستور" لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة 4-9-2020، بالتزامن مع تعاملات نهاية الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.
وشهدت العملة الأمريكية انخفاضًا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.
ويستمر الجنيه المصري على المستوى المحلي في طريقه للثبات أمام الدولار الأمريكي، ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتباين فيه سعر العملة الخضراء في الأسواق المحلية والعالمية.
أما في السوق العالمي دفع الانتعاش العملة الأمريكية لترتفع نحو 1.3 بالمئة عن أدنى مستوى في 28 شهرًا والذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء.
البنك المركزى المصرى
15.79 جنيه للشراء
15.89 جنيه للبيع
البنك الأهلى المصرى
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
بنك مصر
وشهدت العملة الأمريكية انخفاضًا أمام الجنيه بالبنوك المصرية، ليسجل 15.80 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع.
ويستمر الجنيه المصري على المستوى المحلي في طريقه للثبات أمام الدولار الأمريكي، ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار العملات العالمية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يتحكم في معظم أسعار السلع الأساسية، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتباين فيه سعر العملة الخضراء في الأسواق المحلية والعالمية.
أما في السوق العالمي دفع الانتعاش العملة الأمريكية لترتفع نحو 1.3 بالمئة عن أدنى مستوى في 28 شهرًا والذي بلغته مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء.
سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2020 فى البنوك المصرية
واستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزى المصرى عند 15.793 جنيه للشراء و15.926 جنيه للبيع.
البنك المركزى المصرى
15.79 جنيه للشراء
15.89 جنيه للبيع
البنك الأهلى المصرى
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
بنك مصر
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
البنك التجارى الدولى cib
15.78 جنيه للشراء
15.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.78 جنيه للشراء
15.88 جنيه للبيع
وواصل الدولار انتعاشه أمس الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.
وذكر البنك المركزي، في تقريره، أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.
15.90 جنيه للبيع
البنك التجارى الدولى cib
15.78 جنيه للشراء
15.88 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.80 جنيه للشراء
15.90 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.78 جنيه للشراء
15.88 جنيه للبيع
وواصل الدولار انتعاشه أمس الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.
يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.
وذكر البنك المركزي، في تقريره، أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.