سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2020 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2020 فى البنوك المصرية







15.80 جنيه للشراء



15.90 جنيه للبيع



بنك مصر





15.80 جنيه للشراء



15.90 جنيه للبيع



البنك التجارى الدولى cib



15.78 جنيه للشراء



15.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك عودة



15.80 جنيه للشراء



15.90 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



15.80 جنيه للشراء



15.90 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة



15.80 جنيه للشراء



15.90 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



15.78 جنيه للشراء



15.88 جنيه للبيع





وواصل الدولار انتعاشه أمس الخميس، إذ قلص المستثمرون رهاناتهم على انخفاض العملة الأمريكية وباعوا اليورو بفعل مخاوف من أن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء ارتفاعه.



يذكر أن البنك المركزي المصري أعلن سداد مصر ديونا وفوائد ديون لجهات خارجية بقيمة 6.8 مليار دولار، موزعة على 5.66 مليار دولار أقساط ديون و1.14 مليار دولار فوائد.



وذكر البنك المركزي، في تقريره، أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الـ6 من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020 بلغت نحو 10.8 مليار دولار.

