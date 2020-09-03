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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"أيروفلوت" الروسية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من 9 سبتمبر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:47 م
أيروفلوت
أيروفلوت
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أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية (أيروفلوت) استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من 9 سبتمبر الجارى، وذلك بعد تعليقها فى إطار الإجراءات التى اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية للشركة يوليا سبيفاكوفا - فى تصريح وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنك) اليوم الخميس - "إنه سيتم تشغيل الرحلات 3 مرات فى الأسبوع"، موضحة أن مبيعات التذاكر مفتوحة بالفعل على الموقع الرسمى للشركة.

يُذكر أن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وقع قرارًا اليوم، باستئناف حركة الطيران مع (مصر - الإمارات العربية المتحدة - جمهورية المالديف)، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا لمصر (القاهرة)، ورحلتين أسبوعيًا للإمارات العربية المتحدة (دبي) ورحلتين أسبوعيًا لجمهورية المالديف (مطار فالينا).

وكانت موسكو قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات الشارتر اعتبارًا من 27 مارس الماضي؛ إثر جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة فى 2 يونيو الماضى وحتى أوائل أغسطس.

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