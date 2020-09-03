رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فلوكس ينفي زواجه من الإعلامية اللبنانية ديالا مكي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:43 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
محمد مجدي
طباعة
وضع الفنان أحمد فلوكس حدًا للشائعات التي لاحقته مؤخرًا، بخصوص زواجه للمرة الثانية، من المذيعة اللبنانية ديالا مكى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب فلوكس: "إن شاء الله لما اتجوز أكيد هاعلن لأن الجواز إشهار.. حاليًا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".

اجتهادات الجمهور ظهرت عندما نشر فلوكس، صورة الإعلامية اللبنانية ديالا مكى، وعلق عليها، "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما واجتهادا فى مجالها.. أحترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها ولمشوارها وأحب شخصيتها".

وتابع فلوكس حديثه عن الإعلامية وقال: "اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التى كتبت أشياء ليس لها أى أساس من الصحة منسوبة لشخصى والهدف منها الفتنة والتشويه.. أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبى ليكى وأحبه.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".

من ناحية أخرى أعلن أحمد فلوكس، تسليم أول 10 حلقات من مسلسله الجديد "سفينة نوح"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، وأشار إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليك صح"، في أولى تجاربه الغنائية، وهي من كلمات وائل العبيدي، ألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.

موضوعات متعلقة

تأكيدًا لـ«الدستور».. تفاصيل حركة تنقلات قيادات شركات البترول

بعد اعتمادها رسميًا.. تفاصيل صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالبترول

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

شريف الجيار: إحسان عبدالقدوس استطاع أن يقهر ظلم النقاد له

ناقد: «عبدالقدوس» تعرض لـ4 محاولات اغتيال وزوجته تعلمت ضرب النار لتحميه

بدء حفل مناقشة كتابي إبراهيم عبد العزيز عن إحسان عبد القدوس ببتانة (صور)

«شاعر الصعيد».. الذكرى الخامسة لرحيل محمود مغربي