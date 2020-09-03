فلوكس ينفي زواجه من الإعلامية اللبنانية ديالا مكي

وضع الفنان أحمد فلوكس حدًا للشائعات التي لاحقته مؤخرًا، بخصوص زواجه للمرة الثانية، من المذيعة اللبنانية ديالا مكى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".وكتب فلوكس: "إن شاء الله لما اتجوز أكيد هاعلن لأن الجواز إشهار.. حاليًا أنا متجوز شغلي ومستقبلي".اجتهادات الجمهور ظهرت عندما نشر فلوكس، صورة الإعلامية اللبنانية ديالا مكى، وعلق عليها، "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما واجتهادا فى مجالها.. أحترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها ولمشوارها وأحب شخصيتها".وتابع فلوكس حديثه عن الإعلامية وقال: "اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التى كتبت أشياء ليس لها أى أساس من الصحة منسوبة لشخصى والهدف منها الفتنة والتشويه.. أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبى ليكى وأحبه.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".من ناحية أخرى أعلن أحمد فلوكس، تسليم أول 10 حلقات من مسلسله الجديد "سفينة نوح"، المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل، وأشار إلى أنه يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليك صح"، في أولى تجاربه الغنائية، وهي من كلمات وائل العبيدي، ألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.