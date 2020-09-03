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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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شاهد.. هدف مصطفى محمد للزمالك أمام بيراميدز
الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:20 م
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أحرز مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هدف التقدم لصالح الفارس الأبيض في شباك بيراميدز في الجولة 24 من الدوري الممتاز.
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