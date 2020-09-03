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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:39 م
مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مقاتلة من نوع "ميج-31" تابعة لها اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو.

وذكرت الوزارة - في بيان مساء اليوم الخميس - أن وسائل المراقبة الجوية الروسية رصدت اليوم فوق المياه الدولية لبحر بارينتسيفو هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية.

وأضافت الوزارة أن مقاتلة من طراز "ميج-31" تابعة للأسطول الشمالي أقلعت بهدف تحديد هويتهما ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية.

وتابعت: "حدد طاقم المقاتلة الروسية هوية الهدفين الجويين حيث تبين أنهما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز RC-135 للقوات الجوية العسكرية للولايات المتحدة، وطائرة استطلاع R.1 sentinel تابعة للقوات الجوية البريطانية".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية عادت إلى مطار مرابطتها الدائمة، بعد تغيير الطائرتين الأمريكية والبريطانية مسارهما باتجاه معاكس، وشددت وزارة الدفاع على أن تحليق "ميغ-31" جرى "بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

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