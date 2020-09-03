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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مياه دمياط» تنفي سقوط طفل في غرفة صرف صحي

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:41 م
شركة مياه الشرب والصرف
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
حسام فهمي
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أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، بيانا تنفي فيه ما تردد عن سقوط طفل في إحدى غرف توصيلات الصرف الصحي المنزلية بقرية ميت الشيوخ بمحافظة دمياط، موضحين أنها محاولة لخلق نوع من البلبلة وإثارة الرأي العام ضد الشركة.

وقامت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر رسمي بالواقعة بتاريخ اليوم، وذلك بمركز شرطة فارسكور، ضد الأشخاص الذين قاموا بالتعدي على غرفة الصرف الصحي وتكسير غطائها لاختلاق الواقعة وتصويرها، حيث إن ذلك الكسر تم بمعرفة بعض الأهالي بغرض التهرب من سداد مستحقات الشركة وإضرارا بالصالح العام.

وأهابت الشركة بالمواطنين تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها بشكل عفوي، وذلك من خلال المركز الإعلامي للشركة وصفحتها الرسمية فقط وبشكل رسمي حتى لا تتسبب الأخبار المزيفة في افتعال أزمات تضر بأمن المواطنين، وكذلك حتى لا يعرض متداول الخبر نفسه (شخصه) للمساءلة القانونية.

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