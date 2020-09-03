رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

صنّاع مسلسل «ضربة معلم» يستعدون لبدء التصوير

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:35 م
محمد رجب
محمد رجب
حسن أمين
طباعة
يجري حاليا فريق عمل المسلسل الدرامي "ضربة معلم" الذي يخوض بطولته النجم محمد رجب تحضيرات مكثفة مع صناع العمل استعدادا لانطلاق التصوير.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المخرج إسماعيل فاروق من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في النصف الأخير من شهر سبتمر الجاري، حيث يجري حاليا باقي التعادقدات مع أبطال العمل والمعاينة الأخيرة لمواقع التصوير تمهيدا لانطلاقه.

وكان الفنان رياض الخولي قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى ترشيح عدد من النجوم منهم الفنانة إيمان العاصي، وحنان مطاوع، وهبة مجدي وغيرهم.

وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الشتوي المقبل.

وحقق الثلاثي محمد رجب، وإسماعيل فاروق، وأحمد عبدالفتاح، نجاحًا كبيرًا في مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام، وحظي بتفاعل جماهيري كبير مع أحداثه، وشارك في بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.

موضوعات متعلقة

تأكيدًا لـ«الدستور».. تفاصيل حركة تنقلات قيادات شركات البترول

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

«سب النادي بألفاظ نابية».. التفاصيل الكاملة لـ خناقة كهربا ومحمد الشناوي

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

الصور

image description

«فينيسيا السينمائي» أول مهرجان يتحدى كورونا في 2020 (صور)

image description

حاتم فهمي: أغاني المهرجانات لا تناسبني.. ومشتاق لجمهورى

image description

مسابك الإسكندرية.. العمل بـ«النار»

image description

«الخير جاى».. مواطنون يتحدثون عن زيادة السلع التموينية (صور)

image description

ونش الزمالك يهدم إنبي

الأكثر قراءة

«الثروة الحرام».. التحقيق مع حوت المباني المخالفة بعين شمس

التفاصيل الكاملة لـ«حفل الفيرمونت».. وشادي أيمن نور «داخل الجريمة»

مصادر تكشف عن حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

«جريمة الفيرمونت».. كل ما نعرفه عن «أهم قضية رأي عام في مصر»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

«عادل إمام خجول وبيتكسف من الستات».. اعترافات وفاء عامر عن «الزعيم»

«تمنى تقديم هتلر بشكل كوميدي».. كواليس من حياة فؤاد المهندس

نجم الساعة

آخرها مقال «إندبندنت».. كيف دعم محمد صلاح الأطفال والفقراء؟

منوعات

تقرير أممي: الأطفال اليابانيون يعانون من أسوأ حالات الصحة العقلية

أنسجة المشيمة تمنع انتقال كورونا من الأم إلى الجنين

فيتامينات B تنتج مواد كيميائية تؤثر على الحالة المزاجية

رصد أكبر «صدام كونى» منذ الانفجار العظيم

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«تحيا مصر» بلا أمية
د. محمد عفيفي
الشام والقاهرة «٢-٣»
جمال طه
تمرد باشاغا ومحاولة انقلاب إخوان مصراتة
ماجد حبته
الشفقة تسبب السُعار أحيانًا
المزيد

الثقافة

شريف الجيار: إحسان عبدالقدوس استطاع أن يقهر ظلم النقاد له

ناقد: «عبدالقدوس» تعرض لـ4 محاولات اغتيال وزوجته تعلمت ضرب النار لتحميه

بدء حفل مناقشة كتابي إبراهيم عبد العزيز عن إحسان عبد القدوس ببتانة (صور)

«شاعر الصعيد».. الذكرى الخامسة لرحيل محمود مغربي