صنّاع مسلسل «ضربة معلم» يستعدون لبدء التصوير

يجري حاليا فريق عمل المسلسل الدرامي "ضربة معلم" الذي يخوض بطولته النجم محمد رجب تحضيرات مكثفة مع صناع العمل استعدادا لانطلاق التصوير.وعلم "الدستور" من مصدر داخل العمل أن المخرج إسماعيل فاروق من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في النصف الأخير من شهر سبتمر الجاري، حيث يجري حاليا باقي التعادقدات مع أبطال العمل والمعاينة الأخيرة لمواقع التصوير تمهيدا لانطلاقه.وكان الفنان رياض الخولي قد تعاقد مؤخرا على المشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى ترشيح عدد من النجوم منهم الفنانة إيمان العاصي، وحنان مطاوع، وهبة مجدي وغيرهم.وينتمي مسلسل "ضربة معلم" إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الشتوي المقبل.وحقق الثلاثي محمد رجب، وإسماعيل فاروق، وأحمد عبدالفتاح، نجاحًا كبيرًا في مسلسل "الأخ الكبير"هذا العام، وحظي بتفاعل جماهيري كبير مع أحداثه، وشارك في بطولته عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام، وزينة منصور.