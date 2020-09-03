روسيا وبيلاروس تبحثان شروط ضخ النفط والغاز خلال العام 2021

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، للصحفيين في العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم، إن روسيا وبيلاروس تستعدان لمناقشة شروط ضخ النفط الخام والغاز من الأولى إلى الثانية خلال العام المقبل بمجرد أن تسدد بيلاروس ديونها المستحقة لشركة الغاز الروسية، جازبروم.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن جازبروم وبيلاروس بحاجة إلى مقارنة حسابات كل منهما بعضها بعضا بشأن الديون المستحقة.يذكر أن ديون بيلاروس المستحقة لجازبروم تصل إلى 328 مليون دولار.ويجب أن تضع جازبروم في الحساب الدفعات المقدمة التي دفعتها بيلاروس والتي تبلغ 101 مليون دولار.وفي نفس الوقت، تجري شركات النفط الروسية محادثات مع بيلاروس بشأن إمدادات النفط الخام لها في 2021، حيث من المقرر استمرار معادلة حساب السعر كما هي في العام الحالي.كما تبحث روسيا وبيلاروس احتمال تحويل منتجات بيلاروس النفطية من موانئ دول بحر البلطيق إلى الموانئ الروسية.