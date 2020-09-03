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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

فتاة تستعين بعشيقها لذبح خطيبها في البحيرة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:26 م
ذبح
ذبح
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن، في كشف غموض مقتل عامل بالبحيرة، وتبين أن خطيبة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها للزواج منه.

على خلفية تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (دبحوه قبل الفرح بساعات) تضمن لقاء مع أهلية (أحد الأشخاص- عامل بأحد الفنادق بالقاهرة ومقيم بمحافظة البحيرة) بداخل منزلهم استعرضوا واقعة مقتله فى غضون شهر أغسطس من العام الحالى ومطالبتهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

بالفحص تبين سابقة تقدم شقيق المجنى عليه ببلاغ لمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، بتغيب شقيقه عقب خروجه يوم 782020 متوجهًا لمحل عمله بالقاهرة وعدم وصوله للعمل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى أن وراء اختفاء المتغيب (سائق، عاطل، خطيبة المجنى عليه، جميعهم مُقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لرغبة (السائق وخطيبة المجنى عليه) فى التخلص من المجنى حتى يتمكنا من الزواج، حيث قام (السائق والعاطل) باصطحاب المجنى عليه بالسيارة الخاصة بالسائق بدعوى توصيله لمحل عمله، وفي طريقهم قاما بتخديره وتوجها لأحد الأراضى الصحراوية بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة وقاما بقتله ودفن جثمانه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجميعهم رهن الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيقات حتى تاريخه.

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