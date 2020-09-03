عبير موسى: «النهضة» أخطبوط زرعه الإخوان في تونس

جدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي، تأكيدها وجود خطر على الدولة الوطنية محذرة من تلاعب حركة النهضة الإخوانية بمصير تونس.وقالت موسي، خلال زيارتها لولاية المنستير للاحتفال بذكرى الزعيم الحبيب بورقيبة إنّ الدستور اليوم غير ضامن لحماية تونس بعد التفاف "الإخوان" وتلاعبهم، مشيرة إلى أن صوت الحق لايزال موجودا وأحفاد الدولة الوطنية لازالوا موجودين وهم العمود الفقري للدولة الوطنية.واعتبرت عبير موسي، أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس، "استفاقة "لخطورة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الذي زرع أخطبوطه في تونس حركة النهضة، مطالبة الرئيس باتخاذ إجراءات ملموسة وفتح ملف إخوان تونس لأنهم بلا تاريخ في هذا البلد وستبقى تونس دولة حرة وطنية دستورية لا مكان فيها للإخوان على حد قولها.وتوعدت النائبة التونسية بأنها ستتجنّد وحزبها وكتلتها بالبرلمان، لفتح الملفات التي كبّلها الإخوان منذ عشر سنوات ماضية نتيجة لسيطرتهم على الدولة.وكان الرئيس قيس سعيد اتهم في خطاب نادر له أمس قوى تونسية بعرقلة البلاد متهما إياهم بالخيانة والسعي لهدم الدولة.