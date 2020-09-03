ضبط مُسن حاول اغتصاب طفلة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مسن، حاول اغتصاب طفلة، في البحيرة.وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت استغاثة من إحدى السيدات تتضمن التماسها سرعة ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستدراج نجلتها والتعدى عليها.وتم تحديد المتهم، وتبين أنه (صاحب محل إكسسوار سيارات، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة)، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فى ضبطه، وبمواجهته بما نسب إليه اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.