الأنبا مارك يعقد لقاءً خاصًا لكهنة الإيبارشية بباريس

عقد الأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم، لقاء خاص لكهنة الإيبارشية، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بباريس.يأتي ذلك اللقاء الشهري المنعقد برئاسة الأنبا مارك لمناقشة شئون الإيبارشية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.حضر اللقاء عدد غفير من كهنة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19".يذكر أن الأنبا مارك من رهبان دير الأنبا بيشوي العامر بصحراء وادي النطرون، وقبل سيامته أسقفًا خدم في إيبارشية النمسا في فيينا بكنائسها، مع الأنبا جبريل لعدة سنوات، واختير أولًا ليكون أسقف عام شمال فرنسا عام 2015 ثم جلس على كرسيه عام 2017.