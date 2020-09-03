قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية (صور)

استلم السفير حسام الدباس (قنصل عام دولة فلسطين)، عمادة السلك القنصلي بالإسكندرية، خلفا للسفير رشيد صديقوف (قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي الأسبق)، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداءا للسفير صديقوف وتمنى له التوفيق في مهامة الدبلوماسية القادمة.كما قدم الدباس التهنئة للسفير كارين فسيليان ( قنصل عام روسيا الجديد ) وتمنى له التوفيق في مهمته.حضر حفل الاستقبال القناصل بالإسكندرية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ولفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.