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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استخراج 700 كارت ميزا للرائدات الريفيات بكفر الشيخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:25 م
استخراج كارت ميزا
استخراج كارت ميزا للرائدات الريفيات
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة، لتحقيق التنمية الشاملة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدّم ونهوض البلاد لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهنّ وتشجيعهنّ على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن.

وقالت الدكتورة هدى الطُنباري، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إنه تم عقد ندوة تناولت عدة موضوعات عن أهمية المشاركة في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ، والتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، إضافة إلى حثّ الفئة المستهدفة للندوة وهي الرائدات الريفيات بالصحة والتضامن وعددهم 25 رائدة. 

وشارك وفد من البنك الزراعي المصري في الندوة التي تناولت الشمول المالي وقرض المرأة المعيلة، كما تم تسليم الرائدات "كارت ميزا التابع للبنك"، وتم استخراج أكثر من 700 كارت ميزا للرائدات الريفيات وأعضاء الفرع والمتطوعين مجانًا، وجارى استكمال عمل الكارت لعدد من الشاكيات المترددات على الفرع.

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