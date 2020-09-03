ضبط 3 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر بكفر الشيخ

شنت مباحث ومديرية التموين، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمُطوبس بكفرالشيخ حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 3 آلاف علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية تدل على مصدرها بأحد المخازن غير المعلنة وضبط 200 كيلو من المخلل بدون بيانات تدل على تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية ومجهولة المصدر.كما تمكنت الحملات من ضبط 45 كارت طباعة ماركات مشهورة مجهولة المصدر وبدون فواتير و6 طابعات كمبيوتر و29 كاميرا مراقبة، و26 شاحن وجَميعها مجهولة المصدر وبدون بيانات، و35 قطعة غيار كمبيوتر وكمية من الأسلاك تقدر بإجمالي 300م مجهولة المصدر بدون فواتير أو بيانات، كما حررت الحملة محاضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والمواصفات لمَعرض بيع سيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.كما حررت الحملة محاضر عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار لمحال مختلفة الأنشطة ومحضر لعَدم إصدار فواتير شراء للمستهلك، وتحرير محضر لعدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط معرض بيع سيارات، ومحضر مخالفة التدابير الاحترازية بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.وشدد محافظ كفرالشيخ على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.