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الخميس 03 سبتمبر 2020 الموافق 15 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 2198 طن مخلفات من شوارع مدن كفر الشيخ

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:31 م
مخلفات
مخلفات
عمرو الشامي
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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

قال المحافظ إن حملة المخلفات التي تم رفعها، الخميس، 2198 طنا بـ13 مركز ومدينة منها بكفرالشيخ 390 طنا، وببرج البرلس 80 طنا، وبسيدي سالم 135 طنا وبسيدي غازي 35 طنا وببلطيم 90 طنا، وبالرياض 70 طنا، وبالحامول 153 طنا، وبمَصيف بلطيم 35 طنا، وبقلين 250 طنا، وببيلا 150 طنا، وبدسوق 400 طن، وبفوّه 220 طنا، وبمطوبس 190 طنا "، بإجمالي 2194 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، إضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

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