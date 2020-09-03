الموعد الرسمي لعرض فيلم «زنزانة 7»

كشف الفنان أحمد زاهر عن الموعد النهائي لعرض فيلمه الجديد "زنزانة 7"، وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.وكتب زاهر: "عرض فيلم زنزانة ٧ يوم ١٦/٩ في جميع دور العرض السينمائي في مصر ويوم ١٧/٩ في كل الوطن العربي يارب ارزقنا النجاح والتوفيق من عندك يارب".الفيلم بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، إيهاب فهمي، مدحت تيخة، أحمد التهامي، إيمي إسلام، مصطفى هريدي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في قالب من الأكشن والإثارة.