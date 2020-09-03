غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالبحيرة

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بمدينة بندر دمنهور التعليمية، مركزين للدروس الخصوصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمرور على المراكز التعليمية والسناتر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقارات الدروس الخصوصية بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بناء على قرار اللجنة رقم ٣٥٤ والصادر من محافظ البحيرة.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من أصحاب المراكز، وبالمرور والمتابعة تبين وجود ٢ سنتر يعملان وبهما طلاب وقامت اللجنة بغلقهما وتشميعهما بالشمع الأحمر.