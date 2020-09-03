عودة اجتماعات رؤساء الكنائس الشرقية بسيدنى لممارسة نشاطها

أقيمت فعاليات اجتماعات رؤساء الكنائس الشرقية بسيدني، اليوم الخميس، وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.شارك في الاجتماع بالإنابة عن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الأب أندراوس فرج راعي كنيسة القديس مرقس الرسول بسيدني بأستراليا.ودار اللقاء حول تبادل الخبرات، التي تقوم بها كل كنيسة خلال فترة وباء كورونا، بالإضافة إلى البرامج الكنسية خلال الفترة ما بعد فيروس كورونا.كما تمت مناقشة موقف الكنائس من العلاج المقرر طرحه بأستراليا، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة بلبنان، وكيفية مد يد المساعدة لهذا البلد الكريم.واختتم الاجتماع بالصلاة من أجل كل كنائس العالم وقداسة البابا فرنسيس.